Автомобиль сбил тренера сборной Аргентины Скалони. Его госпитализировали

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Автомобиль сбил тренера сборной Аргентины Скалони. Его госпитализировали

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Infobae.

По информации источника, 40-летнего специалиста сбил автомобиль, когда он ездил на велосипеде. Инцидент произошёл на Мальорке.

Скалони госпитализировали с множественными травмами лица. В основном речь идёт о порезах и ушибах.

Уже известно, что виновником ДТП стал друг наставника "альбиселесте", который неудачно разворачивался задом. Отмечается, что оба были трезвы.

Напомним, что Скалони возглавил сборную Аргентины а августе прошлого года.

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