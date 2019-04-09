Автомобиль сбил тренера сборной Аргентины Скалони. Его госпитализировали
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Infobae.
По информации источника, 40-летнего специалиста сбил автомобиль, когда он ездил на велосипеде. Инцидент произошёл на Мальорке.
Скалони госпитализировали с множественными травмами лица. В основном речь идёт о порезах и ушибах.
Уже известно, что виновником ДТП стал друг наставника "альбиселесте", который неудачно разворачивался задом. Отмечается, что оба были трезвы.
Напомним, что Скалони возглавил сборную Аргентины а августе прошлого года.
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