Автор гола в ворота "Баварии" Данжума прокомментировал игру "Вильярреала"

Фото: твиттер "Вильярреала"\Автор неизвестен

Голландский нападающий "Вильярреала" Арно Данжума прокомментировал победу своей команды над "Баварией" (1:0) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Вечера Лиги чемпионов ни с чем не сравнимы. Мы можем играть даже лучше, чем сегодня. Если побеждаешь "Баварию" и чувствуешь, что можешь сыграть еще лучше, то это очень хороший знак.

Эмери – очень мудрый стратег. Он не сомневается в нас, а мы уверены в нем. Мы с ним как единый механизм", – сказал нидерландец.

Отметим, что Данжума стал автором единственного гола в матче.

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