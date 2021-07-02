Автор книг о Путине объяснил слова президента касательно тренера сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Андрей Колесников, журналист и автор книг о президенте РФ Владимире Путине, прокомментировал будущее наставника сборной России Станислава Черчесова.

Напомним, что во время прямой линии Путин сказал: "Нужно подумать, что изменить, имея в виду и кадры. Потенциал у нас хороший".

"На мой взгляд, Путин дал однозначный сигнал насчет Черчесова - это безусловное расторжение контракта. Его может не уловить только тот, кто очень не хочет. Найдутся ли такие? Хотя лоббисты дадут о себе знать. Однако горечь страны и здравый смысл насчет выступления сборной России по футболу перевесят.

Иногда президент говорит очень прямо. Однако это тот случай, когда решение должен принять не он. Поэтому идет сигнал", - приводит слова Колесникова "Чемпионат".

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