Автор книг о Путине объяснил слова президента касательно тренера сборной России
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Андрей Колесников, журналист и автор книг о президенте РФ Владимире Путине, прокомментировал будущее наставника сборной России Станислава Черчесова.
Напомним, что во время прямой линии Путин сказал: "Нужно подумать, что изменить, имея в виду и кадры. Потенциал у нас хороший".
"На мой взгляд, Путин дал однозначный сигнал насчет Черчесова - это безусловное расторжение контракта. Его может не уловить только тот, кто очень не хочет. Найдутся ли такие? Хотя лоббисты дадут о себе знать. Однако горечь страны и здравый смысл насчет выступления сборной России по футболу перевесят.
Иногда президент говорит очень прямо. Однако это тот случай, когда решение должен принять не он. Поэтому идет сигнал", - приводит слова Колесникова "Чемпионат".
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