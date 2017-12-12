Автор книги о Моуринью: "Бэйл перейдет в "Манчестер Юнайтед" следующим летом"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл по окончанию текущего сезона перейдет в английский "Манчестер Юнайтед".

Об этом, как информирует Daily Express, сообщил автор книги о Жозе Моуринью Роб Бизли. В частности, в своем твиттере он написал: "До меня дошли слухи, что Бэйл станет игроком "МЮ" следующим летом".