Автор книги о Моуринью: "Бэйл перейдет в "Манчестер Юнайтед" следующим летом"

Теги реал мадридманчестер юнайтедгарет бэйл

Автор книги о Моуринью: "Бэйл перейдет в "Манчестер Юнайтед" следующим летом"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл по окончанию текущего сезона перейдет в английский "Манчестер Юнайтед".

Об этом, как информирует Daily Express, сообщил автор книги о Жозе Моуринью Роб Бизли. В частности, в своем твиттере он написал: "До меня дошли слухи, что Бэйл станет игроком "МЮ" следующим летом".

Напомним, "Реал" определился с трансферной стоимостью Бэйла. | soccernews.ru

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