Автор легендарного пенальти Паненка может умереть из-за коронавируса

Бывший полузащитник сборной Чехословакии Антонин Паненка госпитализирован в тяжёлом состоянии.

71-летний экс-футболист находится в реанимации и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Выяснилось, что у Паненки выявлен коронавирус, который сильно ударил по здоровью легендарного чеха.

Напомним, что речь идёт об авторе культового пенальти, исполнение которого заключалось в ударе "парашютом" по центру ворот. Именно таким образом Паненка принёс сборной Чехословакии победу на Евро-1976.

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