Авторитетное голландское издание назвало Слуцкого самым колоритным тренером Эредивизи

Теги витесслеонид слуцкий

Авторитетное голландское издание назвало Слуцкого самым колоритным тренером Эредивизи

В голландской прессе обсуждается уход со своего поста главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.

И хоть отставка российского специалиста ещё не утверждена, СМИ считают это решённым вопросом.

"После внезапной отставки Слуцкого чемпионат Нидерландов лишился самого колоритного тренера. Приход уроженца Волгограда в "Витесс" в 2018 году не остался незамеченным. Было большой новостью, что специалист, которого в России относят к топ-уровню, пришёл работать в Эредивизи. 

Слуцкий, с очаровательным английским с русским акцентом, сумел завоевать сердца голландских болельщиков с первого дня. СМИ полюбили русского с отличным чувством юмора, его приглашали в телешоу, просили об интервью журналы и газеты. С посещением зоопарка "Бургерс" и поездкой на троллейбусе он быстро интегрировался в Арнем.

Большинство игроков любили Слуцкого, несмотря на изменчивую кадровую политику. Футболисты "Витесса" высоко ценили человеческий подход, свободу, которую он давал, и хорошую атмосферу, которую ему удалось создать", - говорится в материале De Telegraaf.

Напомним, что Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения "Витесса" в чемпионате.

Не пропустите: Слуцкий написал прощальное письмо в связи с уходом из "Витесса". | http://soccernews.ru
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