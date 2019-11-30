Авторитетное голландское издание назвало Слуцкого самым колоритным тренером Эредивизи

В голландской прессе обсуждается уход со своего поста главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.

И хоть отставка российского специалиста ещё не утверждена, СМИ считают это решённым вопросом.

"После внезапной отставки Слуцкого чемпионат Нидерландов лишился самого колоритного тренера. Приход уроженца Волгограда в "Витесс" в 2018 году не остался незамеченным. Было большой новостью, что специалист, которого в России относят к топ-уровню, пришёл работать в Эредивизи.

Слуцкий, с очаровательным английским с русским акцентом, сумел завоевать сердца голландских болельщиков с первого дня. СМИ полюбили русского с отличным чувством юмора, его приглашали в телешоу, просили об интервью журналы и газеты. С посещением зоопарка "Бургерс" и поездкой на троллейбусе он быстро интегрировался в Арнем.

Большинство игроков любили Слуцкого, несмотря на изменчивую кадровую политику. Футболисты "Витесса" высоко ценили человеческий подход, свободу, которую он давал, и хорошую атмосферу, которую ему удалось создать", - говорится в материале De Telegraaf.

Напомним, что Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения "Витесса" в чемпионате.

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