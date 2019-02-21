Авторитетный французский журнал назвал лучший клуб мира

Мадридский "Реал" признан лучшим клубом мира по версии французского журнала France Football.

Королевский клуб набрал 184 балла и занял первое место. Также в тройку вошли "Барселона" (177) и "Манчестер Юнайтед" (155).

Рейтинг из топ-10 клубов мира выглядит так:

1. "Реал" Испания – 184 балла

2. "Барселона" Испания – 177

3. "Манчестер Юнайтед" Англия – 155

4. "Бавария" Германия – 135

5. "Ливерпуль" Англия – 120

6. "Ювентус" Италия – 107

7. ПСЖ Франция – 94

8. "Челси" Англия – 91

9. "Манчестер Сити" Англия – 89 баллов

10. "Арсенал" Англия – 88 баллов

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