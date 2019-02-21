Авторитетный французский журнал назвал лучший клуб мира

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Авторитетный французский журнал назвал лучший клуб мира

Мадридский "Реал" признан лучшим клубом мира по версии французского журнала France Football.

Королевский клуб набрал 184 балла и занял первое место. Также в тройку вошли "Барселона" (177) и "Манчестер Юнайтед" (155).

Рейтинг из топ-10 клубов мира выглядит так:

1. "Реал" Испания – 184 балла

2. "Барселона" Испания – 177

3. "Манчестер Юнайтед" Англия – 155

4. "Бавария" Германия – 135

5. "Ливерпуль" Англия – 120

6. "Ювентус" Италия – 107

7. ПСЖ Франция – 94

8. "Челси" Англия – 91

9. "Манчестер Сити" Англия – 89 баллов 

10. "Арсенал" Англия – 88 баллов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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