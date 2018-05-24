"Аяччо" – "Тулуза" - 0:3 (обзор)

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"Аяччо" – "Тулуза" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор первого стыкового матча за право выступать во французской Лиге 1 между "Аяччо" и "Тулузой".

Не пропустите: "Тулуза" разгромила "Аяччо" в первом стыковом матче за право выступать в Лиге 1. | http://soccernews.ru

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