"Аяччо" – "Тулуза" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор первого стыкового матча за право выступать во французской Лиге 1 между "Аяччо" и "Тулузой".

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