"Аяччо" в невероятном поединке завоевал право на переходной матч за место в Лиге 1

В полуфинальном матче плей-офф за место в Лиге 1 "Аяччо" в серии пенальти обыграл "Гавр" и теперь поспорит за место в элите с "Тулузой".

Стоит отметить, что эту встречу команды доигрывали девять на девять и "Аяччо" сумел уйти от поражения на пятой компенсированной минуте дополнительного времени.

"Аяччо" - "Гавр" - 2:2 (1:1), по пенальти 5:3

Голы: Жимбер, 17 - 1:0, Матета, 36 - 1:1, Матета, 111 (с пенальти) - 1:2, Камара, 120+5 - 2:2

"Аяччо": Лека, Херго, Сайнати, Авинел, Лежен, Контадор, Бо-Кан (Камара, 105), Маазу, Нури (Селемани, 74), Кавалли (Лачи, 62), Жимбер

"Гавр": Тюрам-Ульен, Кулибали (Гори, 24), Лехал, Бейн, Ферхат, Фонтейн, Бонне (Гутейн, 99), Матета

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