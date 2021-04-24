"Аякс" анонсировал переход нового вратаря

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"Аякс" анонсировал переход нового вратаря

Фото сайт "Аякса"

37-летний голкипер "Витесса" Ремко Пасвер продолжит карьеру в "Аяксе".

Амстердамский клуб на своём официальном сайте объявил, что вратарь по окончании сезона подпишет с ними контракт на два года.

Опытный страж ворот достанется "Аяксу" бесплатно, поскольку летом станет свободным агентом.

В текущем сезоне Пасвер сыграл за "Витесс" 33 матча и пропустил 30 голов.

"Аякс", по всей видимости, видит в голландском ветеране временную замену для дисквалифицированного за допинг Андре Онаны.

Не пропустите: Дисквалифицированный за допинг Онана близок к уходу из "Аякса". | http://soccernews.ru
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