"Аякс" анонсировал уход Промеса
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс высказался о будущем Квинси Промеса.
"Промес действительно уходит. Причина - он не является футболистом основного состава. Его судебное дело также влияет на уход", - приводит слова Овермарса Sportnieuws.
Ранее сообщалось, что Промес близок к возвращению в "Спартак".
Промес защищал цвета "красных" с 2014 по 2018 год. Он провел 135 игр, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23