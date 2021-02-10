"Аякс" анонсировал уход Промеса

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"Аякс" анонсировал уход Промеса

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс высказался о будущем Квинси Промеса.

"Промес действительно уходит. Причина - он не является футболистом основного состава. Его судебное дело также влияет на уход", - приводит слова Овермарса Sportnieuws.

Ранее сообщалось, что Промес близок к возвращению в "Спартак".

Промес защищал цвета "красных" с 2014 по 2018 год. Он провел 135 игр, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи.

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