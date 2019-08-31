"Аякс" арендовал хавбека "Челси"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Хуана Кастильо.

Амстердамский клуб арендовал 19-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Юный голландец с 2009 по 2016 год занимался в академии "Аякса".

Кастильо предпочитает играть на левом фланге.

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