"Аякс", "Барселона" и "Реал" интересуются воспитанником "Севильи"

Нападающий "Севильи" Диего Фернандес Талаверон может перейти в один из топ-клубов Европы.

Как сообщает ABC de Sevilla, интерес к 18-летнему футболисту проявляют "Аякс", "Барселона" и "Реал".

Талаверон является воспитанником "Севильи" и находится в системе клуба с 2016 года. На данный момент "Севилья" пытается убедить игрока продлить контракт.

В этом сезоне Талаверон возглавляет бомбардирскую гонку Национальной молодежной лиги, забив 22 гола в 22 играх.

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