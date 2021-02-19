"Аякс" без Промеса обыграл "Лилль" в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Аякс" на выезде обыграл "Лилль" со счетом 2:1. Победу голландскому клубу принесли голы Душана Тадича и Бриана Броббея. В составе хозяев отличился Тимоти Веа.

Нападающий "Аякса" Квинси Промес не принимал участие в матча из-за возможного перехода в "Спартак".

"Лилль" Франция – "Аякс" Нидерланды - 1:2 (0:0)

Голы: Веа, 72 - 1:0, Тадич, 87 (с пенальти) - 1:1, Броббей, 89 - 1:2

"Лилль": Меньян, Челик, Рейнилду (Брадарич, 83), Фонте, Ботман, Сумаре, Саншеш, Языджи (Луис Араужо, 62), Бамба, Дэвид (Иконе, 78), Веа.

"Аякс": Стекеленбург, Альварес, Тимбер, Тальяфико, Мартинес, Тадич, Антони (Идрисси, 82), Ренсх (Схюрс, 82), Нерес (Броббей, 74), Блинд, Классен.

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