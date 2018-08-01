"Аякс" благодаря дублю Хунтелара обыграл "Штурм", пробившись в третий квалификационный раунд ЛЧ

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"Аякс" благодаря дублю Хунтелара обыграл "Штурм", пробившись в третий квалификационный раунд ЛЧАмстердамский "Аякс" обыграл австрийский "Штурм" и в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Штурм" - "Аякс" - 1:3

Голы: Хунтелар, 39 - 0:1, Тадич, 48 - 0:2, Хунтелар, 77 - 0:3, Онана, 89 - 1:3 (автогол).

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Де Йонг, Тальяфико (Блинд, 55), Тадич (Ван де Бек, 67), Шоне, Эйтинг (Вобер, 75), Нерес, Хунтелар, Зиеш.

Напомним, "Спартак" узнал соперника по следующему раунду ЛЧ. | soccernews.ru

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