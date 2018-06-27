"Аякс" близок к подписанию лидера "Саутгемптона"

Теги аякссаутгемптондушан тадич

"Аякс" близок к подписанию лидера "Саутгемптона"

Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич в ближайшее время станет игроком "Аякса", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы практически согласовали трансфер 29-летнего серба. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.

Тадич выступал за "Саутгемптон" с 2014 года, сыграл 162 матча и забил 24 гола. 

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