"Аякс" близок к покупке трансферной цели "Зенита"
Защитник "Америки" и сборной Мексики Эдсон Альварес близок к переходу в "Аякс", сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, голландский клуб согласовал трансфер игрока за 15 миллионов евро. В ближайшее время мексиканец подпишет с амстердамцами пятилетний контракт. В борьбе за Альвареса "Аякс" опередил "Зенит", "Рому", "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".
21-летний Альварес выступает за "Америку" с 2016 года, провел за клуб 107 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. За сборную Мексики сыграл 23 матча и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23