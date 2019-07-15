"Аякс" близок к покупке трансферной цели "Зенита"



Защитник "Америки" и сборной Мексики Эдсон Альварес близок к переходу в "Аякс", сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, голландский клуб согласовал трансфер игрока за 15 миллионов евро. В ближайшее время мексиканец подпишет с амстердамцами пятилетний контракт. В борьбе за Альвареса "Аякс" опередил "Зенит", "Рому", "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".

21-летний Альварес выступает за "Америку" с 2016 года, провел за клуб 107 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. За сборную Мексики сыграл 23 матча и забил один гол.

Не пропустите: Ибрагимович не исключил своё возвращение в "Аякс" в новой роли. | http://soccernews.ru