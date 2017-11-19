"Аякс" деклассировал "НАК Бреду", "Виллем II" и "Спарта" победителя не выявили

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"Аякс" деклассировал "НАК Бреду", "Виллем II" и "Спарта" победителя не выявили

В рамках 12-го тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Аякс" на выезде уничтожил "НАК Бреду", а "Виллем II" и роттердамская "Спарта" сыграли вничью.

"НАК Бреда" – "Аякс" - 0:8

Голы: де Лигт, 13 - 0:1, ван де Бек, 18 - 0:2, ван де Бек, 26 - 0:3, Нерес, 29 - 0:4, де Лигт, 33 - 0:5, Шене, 66 (пенальти) - 0:6, Хунтелар, 73 - 0:7, ван де Бек, 75 - 0:8.


"Виллем II" – "Спарта" - 2:2

Голы: Дуарте, 23 - 0:1, Дуарте, 27 - 0:2, Хайе, 46 - 1:2, Огбече, 57 - 2:2.

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Команда М О
1 ПСВ 11 30
2 Аякс 12 25
3 Зволле 11 22
4 АЗ 11 22
5 Витесс 11 19
6 Фейеноорд 12 19
7 Херенвен 12 18
8 Эксельсиор 11 17
9 Утрехт 11 17
10 АДО Ден Хааг 12 17
11 Хераклес 12 15
12 ВВВ Венло 12 14
13 Спарта Роттердам 12 11
14 Виллем II 12 10
15 Гронинген 11 9
16 Твенте 12 9
17 НАК Бреда 12 9
18 Рода ЮК 11 7
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