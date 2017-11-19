"Аякс" деклассировал "НАК Бреду", "Виллем II" и "Спарта" победителя не выявили

В рамках 12-го тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Аякс" на выезде уничтожил "НАК Бреду", а "Виллем II" и роттердамская "Спарта" сыграли вничью.

"НАК Бреда" – "Аякс" - 0:8

Голы: де Лигт, 13 - 0:1, ван де Бек, 18 - 0:2, ван де Бек, 26 - 0:3, Нерес, 29 - 0:4, де Лигт, 33 - 0:5, Шене, 66 (пенальти) - 0:6, Хунтелар, 73 - 0:7, ван де Бек, 75 - 0:8.



"Виллем II" – "Спарта" - 2:2

Голы: Дуарте, 23 - 0:1, Дуарте, 27 - 0:2, Хайе, 46 - 1:2, Огбече, 57 - 2:2.

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