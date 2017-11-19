"Аякс" деклассировал "НАК Бреду", "Виллем II" и "Спарта" победителя не выявили
В рамках 12-го тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Аякс" на выезде уничтожил "НАК Бреду", а "Виллем II" и роттердамская "Спарта" сыграли вничью.
"НАК Бреда" – "Аякс" - 0:8
Голы: де Лигт, 13 - 0:1, ван де Бек, 18 - 0:2, ван де Бек, 26 - 0:3, Нерес, 29 - 0:4, де Лигт, 33 - 0:5, Шене, 66 (пенальти) - 0:6, Хунтелар, 73 - 0:7, ван де Бек, 75 - 0:8.
"Виллем II" – "Спарта" - 2:2
Голы: Дуарте, 23 - 0:1, Дуарте, 27 - 0:2, Хайе, 46 - 1:2, Огбече, 57 - 2:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|11
|30
|2
|Аякс
|12
|25
|3
|Зволле
|11
|22
|4
|АЗ
|11
|22
|5
|Витесс
|11
|19
|6
|Фейеноорд
|12
|19
|7
|Херенвен
|12
|18
|8
|Эксельсиор
|11
|17
|9
|Утрехт
|11
|17
|10
|АДО Ден Хааг
|12
|17
|11
|Хераклес
|12
|15
|12
|ВВВ Венло
|12
|14
|13
|Спарта Роттердам
|12
|11
|14
|Виллем II
|12
|10
|15
|Гронинген
|11
|9
|16
|Твенте
|12
|9
|17
|НАК Бреда
|12
|9
|18
|Рода ЮК
|11
|7