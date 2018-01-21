"Аякс" добился победы над "Фейеноордом"

В матче 19-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Фейеноорд". Победу амстердамцам принесли голы Донни ван де Бека и Клааса-Яна Хунтелаара. После этой победы амстердамцы продолжают занимать второе место в Эредивизии. "Фейеноорд" остался на пятой позиции.

"Аякс" - "Фейеноорд" - 2:0 (0:0)

Голы: ван де Бек, 50 - 1:0, Хунтелаар, 53 - 2:0

"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, де Йонг, Тальяфико (Вобер, 89), ван де Бек (де Йонг, 85), Шене, Зийех, Нерес, Клюйверт, Хунтелаар

"Фейеноорд": Джонс, Малакья (Хапс, 84), Тапиа, ван Беек, Хусте, Эль-Ахмади, Тоорнстра, Вильена, Бергейс (Амрабат, 63), Боэтиус (Басачикоглу, 73), Йоргенсен

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