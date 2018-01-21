"Аякс" добился победы над "Фейеноордом"

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"Аякс" добился победы над "Фейеноордом"

В матче 19-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Фейеноорд". Победу амстердамцам принесли голы Донни ван де Бека и Клааса-Яна Хунтелаара. После этой победы амстердамцы продолжают занимать второе место в Эредивизии. "Фейеноорд" остался на пятой позиции.

"Аякс" - "Фейеноорд" - 2:0 (0:0)
Голы: ван де Бек, 50 - 1:0, Хунтелаар, 53 - 2:0

"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, де Йонг, Тальяфико (Вобер, 89), ван де Бек (де Йонг, 85), Шене, Зийех, Нерес, Клюйверт, Хунтелаар

"Фейеноорд": Джонс, Малакья (Хапс, 84), Тапиа, ван Беек, Хусте, Эль-Ахмади, Тоорнстра, Вильена, Бергейс (Амрабат, 63), Боэтиус (Басачикоглу, 73), Йоргенсен

Не пропустите: "Рода" сыграла вничью с "Твенте" и другие результаты 19-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

Ожидал большего от матча, Фейеноорд к сожалению опять скатывается ближе к середнякам, а у Аякса нет движения.

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Команда М О
1 ПСВ 19 49
2 Аякс 19 44
3 АЗ 19 39
4 Зволле 19 36
5 Фейеноорд 18 32
6 Утрехт 18 29
7 Витесс 19 28
8 АДО Ден Хааг 19 27
9 Херенвен 19 24
10 Эксельсиор 19 24
11 ВВВ Венло 19 23
12 Хераклес 19 22
13 Гронинген 19 21
14 Виллем II 19 17
15 Твенте 19 16
16 НАК Бреда 19 16
17 Рода ЮК 19 12
18 Спарта Роттердам 19 11
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