"Аякс" добился волевой победы над "Ювентусом" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Ювентус" проиграл "Аяксу" на своем стадионе в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Первый гол в матче забил нападающий туринцев Криштиану Роналду на 28-й минуте. На 34-й минуте счет сравнял нидерландский полузащитник Донни ван де Бек. Во втором тайме в составе "Аякса" голом отметился 19-летний де Лигт.

"Ювентус" - "Аякс" - 1:2 (1:1)

Голы: Роналду, 28 - 1:0, ван де Бек, 34 - 1:1, де Лигт, 67 - 1:2

"Ювентус": Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо (Жоау Канселу, 64), Бонуччи, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески (Бентанкур, 80), Роналду, Дибала (Кин, 46).

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Велтман, Мазрауи (Синкгравен, 11; Магальян, 82), ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене, Нерес, де Йонг.

Таким образом, по итогам двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов проходит "Аякс".

Завтра, 17 апреля, состоятся заключительные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, в которых "Порту" встретится с "Ливерпулем", а "Тоттенхэм" сразится с "Манчестер Сити".

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