"Аякс" добыл волевую победу в матче с "Бешикташем" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" на выезде обыграл "Бешикташ" со счетом 2:1.

Победу голландскому клубу принес дубль Себастьяна Аллера. В составе турков отличился Рашид Геззаль.

"Аякс", набрав 15 очков, гарантировал себе первое место в группе С. "Бешикташ" с нулем очков остался на последней, четвертой позиции.

"Бешикташ" Турция – "Аякс" Нидерланды - 1:2 (1:0)

Голы: Геззаль, 22 (с пенальти) - 1:0, Аллер, 54 - 1:1, Аллер, 69 - 1:2

"Бешикташ": Гюнок, Розье, Вида, Монтеро (Уйсал, 81), Мераш, Топал (Хатчинсон, 81), Пьянич (Учан, 81), Тейшейра (Боздоган, 59), Геззаль (Батшуайи, 67), Нкуду, Ларин.

"Аякс": Онана, Мазрауи (Тимбер, 72), Схюрс (Ренсх, 77), Мартинес, Тальяфико (Блинд, 77), Классен, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Тайлор, 83), Нерес, Дарами (Аллер, 46).

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