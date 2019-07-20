"Аякс" договорился о трансфере игрока сборной Мексики

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"Аякс" договорился о трансфере игрока сборной Мексики

"Аякс" объявил о достижении договорённости с "Америкой" по трансферу центрального защитника Эдсона Альвареса.

Сообщается, что голландский клуб заплатит 15 миллионов евро за игрока сборной Мексики после того, как он пройдёт медицинское обследование.

После всех необходимых процедур 21-летний футболист подпишет с "божьими сыновьями" контракт до 2024 года.

Альварес является воспитанником "Америки", за первую команду дебютировал летом 2016 года, с тех пор сыграл 107 матчей и забил 5 голов.

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