"Аякс" договорился о трансфере игрока сборной Мексики
"Аякс" объявил о достижении договорённости с "Америкой" по трансферу центрального защитника Эдсона Альвареса.
Сообщается, что голландский клуб заплатит 15 миллионов евро за игрока сборной Мексики после того, как он пройдёт медицинское обследование.
После всех необходимых процедур 21-летний футболист подпишет с "божьими сыновьями" контракт до 2024 года.
Альварес является воспитанником "Америки", за первую команду дебютировал летом 2016 года, с тех пор сыграл 107 матчей и забил 5 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23