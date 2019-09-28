"Аякс" договорился с ван де Беком о новом контракте
"Аякс" согласовал условия нового контракта с полузащитником Донни ван де Беком, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, после заключения соглашения вырастет зарплата 22-летнего футболиста, а вот срок договора останется прежним - до лета 2022 года.
Отмечается, что таким образом "Аякс" решил поощрить воспитанника клуба за весомый вклад в последние успехи.
Напомним, что голландцем активно интересовался "Реал". Ожидается, что в 2020 году "сливочные" предпримут новую попытку купить ван де Бека.
Не пропустите: "Ливерпуль" хочет купить одного из лидеров "Аякса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Нойер или тер Штеген? Вратари начали публичную борьбу за пост "первого" в сбороной Германии, а Хёнесс грозит не пустить "Баварию" в "Бундестим"
-
"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Английской Лиги
-
Три клуба Серии А интересуются Паредесом
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Руководство "Динамо" по-прежнему доверяет Хохлову
Лента новостей
-
"Реал" не планирует досрочно возвращать Эдегора из аренды
-
Аллегри может вернуться в "Милан"
-
"Спортинг" назначил нового главного тренера
-
"Барселона" отказалась гарантировать Неймару трансфер следующим летом
-
Фанаты "Роды" силой выгнали со стадиона владельца клуба
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Лестера"
-
"Аякс" договорился с ван де Беком о новом контракте
-
Нойер или тер Штеген? Вратари начали публичную борьбу за пост "первого" в сбороной Германии, а Хёнесс грозит не пустить "Баварию" в "Бундестим"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену Сульшеру
-
Санти Касорла установил личный рекорд результативности
-
"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Английской Лиги
-
Три клуба Серии А интересуются Паредесом
-
Экс-хавбек "Интера" Гуарин выбрал новый клуб
-
Уткин оценил перспективы Мамаева в "Ростове"
-
"Ливерпуль" хочет купить одного из лидеров "Аякса"
-
Руководство "Барселоны" недовольно Артуром
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Экс-игрок ЦСКА предложил бесплатные услуги "Манчестер Юнайтед"
-
Виллаш-Боаш назвал клуб, который подошел бы Кокорину
-
Жена Икарди поучаствовала в откровенной фотосессии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23