"Аякс" договорился с ван де Беком о новом контракте

"Аякс" согласовал условия нового контракта с полузащитником Донни ван де Беком, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, после заключения соглашения вырастет зарплата 22-летнего футболиста, а вот срок договора останется прежним - до лета 2022 года.

Отмечается, что таким образом "Аякс" решил поощрить воспитанника клуба за весомый вклад в последние успехи.

Напомним, что голландцем активно интересовался "Реал". Ожидается, что в 2020 году "сливочные" предпримут новую попытку купить ван де Бека.

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