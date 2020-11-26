"Аякс" дома победил "Мидтьюлланд"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Аякс" на своем поле обыграл "Мидтьюлланд" со счетом 3:1. Победу голландскому клуба принесли голы Райана Гравенберха, Нуссаира Мазрауи и Давида Нереса. В составе гостей отличился Авер Мабил.

"Аякс" Нидерланды – "Мидтьюлланд" Дания - 3:1 (0:0)

Голы: Гравенберх, 47 - 1:0, Мазрауи, 49 - 2:0, Нерес, 66 - 3:0, Мабил, 80 (с пенальти) - 3:1

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд (Мартинес, 66), Мазрауи (Клайбер, 82), Схюрс, Классен (Альварес, 66), Лабьяд (Промес, 82), Тадич, Гравенберх, Нерес (Эккеленкамп, 90), Траоре.

"Мидтьюлланд": Хансен, Святченко, Паулиньо Силва (Андерссон, 26), Шольц, Колс, Мадсен (Андерсон, 69), Оньека, Мабил, Систо (Пфайффер, 82), Дрейер (Исаксен, 82), Каба (Краев, 69).

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