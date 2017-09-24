"Аякс" дома уступил "Витессу" и другие результаты 6-го тура Эредивизи

В рамках 6-го тура голландской Эредивизи амстердамский "Аякс" дома уступил "Витессу" из Арнема, "Гронинген" также на своем поле оказался сильнее "Твенте" из Энсхеде, а "Венло" и "Зволле" сыграли вничью на поле первых.

"Аякс" - "Витесс" - 1:2

Голы: Кашия, 21 - 0:1, Рашика, 45+3 - 0:2, Виргевер, 83 - 1:2.

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт (Дольберг, 34), Виргевер, Дейкс, Ван де Бек (Шоне, 46), Зиеш, Де Йонг, Клюйверт (Черны, 67), Хунтелар, Юнес.

"Венло" - "Зволле" - 1:1

Голы: Эхизибуэ, 30 - 0:1, Леманс, 69 - 1:1.

"Гронинген" - "Твенте" - 1:0

Гол: Идрисси, 51 - 1:0.

Напомним, ранее ПСВ разгромил "Утрехт". | soccernews.ru