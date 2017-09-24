"Аякс" дома уступил "Витессу" и другие результаты 6-го тура Эредивизи
В рамках 6-го тура голландской Эредивизи амстердамский "Аякс" дома уступил "Витессу" из Арнема, "Гронинген" также на своем поле оказался сильнее "Твенте" из Энсхеде, а "Венло" и "Зволле" сыграли вничью на поле первых.
"Аякс" - "Витесс" - 1:2
Голы: Кашия, 21 - 0:1, Рашика, 45+3 - 0:2, Виргевер, 83 - 1:2.
"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт (Дольберг, 34), Виргевер, Дейкс, Ван де Бек (Шоне, 46), Зиеш, Де Йонг, Клюйверт (Черны, 67), Хунтелар, Юнес.
"Венло" - "Зволле" - 1:1
Голы: Эхизибуэ, 30 - 0:1, Леманс, 69 - 1:1.
"Гронинген" - "Твенте" - 1:0
Гол: Идрисси, 51 - 1:0.
Напомним, ранее ПСВ разгромил "Утрехт". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|6
|15
|2
|Херенвен
|6
|14
|3
|АЗ
|5
|12
|4
|Фейеноорд
|6
|12
|5
|Витесс
|5
|10
|6
|Аякс
|5
|10
|7
|Зволле
|5
|10
|8
|Утрехт
|6
|9
|9
|ВВВ Венло
|5
|8
|10
|Хераклес
|6
|8
|11
|НАК Бреда
|6
|7
|12
|АДО Ден Хааг
|6
|7
|13
|Гронинген
|5
|5
|14
|Спарта Роттердам
|6
|5
|15
|Эксельсиор
|5
|4
|16
|Твенте
|5
|3
|17
|Виллем II
|6
|3
|18
|Рода ЮК
|6
|0