"Аякс" дома уступил "Витессу" и другие результаты 6-го тура Эредивизи

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"Аякс" дома уступил "Витессу" и другие результаты 6-го тура ЭредивизиВ рамках 6-го тура голландской Эредивизи амстердамский "Аякс" дома уступил "Витессу" из Арнема, "Гронинген" также на своем поле оказался сильнее "Твенте" из Энсхеде, а "Венло" и "Зволле" сыграли вничью на поле первых.

"Аякс" - "Витесс" - 1:2

Голы: Кашия, 21 - 0:1, Рашика, 45+3 - 0:2, Виргевер, 83 - 1:2.

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт (Дольберг, 34), Виргевер, Дейкс, Ван де Бек (Шоне, 46), Зиеш, Де Йонг, Клюйверт (Черны, 67), Хунтелар, Юнес.

"Венло" - "Зволле" - 1:1

Голы: Эхизибуэ, 30 - 0:1, Леманс, 69 - 1:1.

"Гронинген" - "Твенте" - 1:0

Гол: Идрисси, 51 - 1:0.

Напомним, ранее ПСВ  разгромил "Утрехт". | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Сезон еще раньше был провален, когда отбор в еврокубки бездарно загубили. Как бы не было печально, но уже тогда нужно было продавать Дольберга, Де Лигхта, Зиеха (пока деньги нормальные давали) и строить опять новую команду. К сожалению уход Петера Боса и Дэви Классена поставил Аякс на колени не только в Европе но и в местном чемпионате.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 6 15
2 Херенвен 6 14
3 АЗ 5 12
4 Фейеноорд 6 12
5 Витесс 5 10
6 Аякс 5 10
7 Зволле 5 10
8 Утрехт 6 9
9 ВВВ Венло 5 8
10 Хераклес 6 8
11 НАК Бреда 6 7
12 АДО Ден Хааг 6 7
13 Гронинген 5 5
14 Спарта Роттердам 6 5
15 Эксельсиор 5 4
16 Твенте 5 3
17 Виллем II 6 3
18 Рода ЮК 6 0
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