"Аякс" едва не сорвал трансфер Промеса в "Спартак"

"Аякс" продолжает переговоры со "Спартаком" о переходе вингера Квинси Промеса.

По информации "СЭ", в последний момент перед оформлением аренды амстердамский клуб попытался изменить финансовые условия сделки, что едва не привело к её срыву.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" согласовали аренду голландца до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.

Однако "Спартак" хочет застраховать затраты на контракт Промеса на случай возникновения у него проблем, связанных с уголовным делом.

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