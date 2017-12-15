"Аякс" - "Эксельсиор" - 3:1 (обзор)

Теги аяксэксельсиор

"Аякс" - "Эксельсиор" - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата Голландии между "Аяксом" и "Эксельсиором" (3:1).

Видео: "Аякс" - "Эксельсиор".

 

Не пропустите: "Аякс" и "Хераклес" побеждают в матчах чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 16 40
2 Аякс 16 35
3 АЗ 16 35
4 Зволле 16 30
5 Утрехт 15 27
6 Фейеноорд 15 26
7 Витесс 15 23
8 АДО Ден Хааг 16 23
9 Хераклес 16 21
10 Херенвен 16 20
11 Гронинген 16 17
12 Эксельсиор 16 17
13 ВВВ Венло 16 16
14 Виллем II 16 16
15 Твенте 16 13
16 НАК Бреда 16 13
17 Спарта Роттердам 15 11
18 Рода ЮК 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов