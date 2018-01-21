"Аякс" - "Фейеноорд" - 2:0 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Голландии между "Аяксом" и "Фейеноордом" (2:0).
Видео: "Аякс" - "Фейеноорд".
Не пропустите: "Аякс" добился победы над "Фейеноордом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|19
|49
|2
|Аякс
|19
|44
|3
|АЗ
|19
|39
|4
|Зволле
|19
|36
|5
|Фейеноорд
|18
|32
|6
|Утрехт
|18
|29
|7
|Витесс
|19
|28
|8
|АДО Ден Хааг
|19
|27
|9
|Херенвен
|19
|24
|10
|Эксельсиор
|19
|24
|11
|ВВВ Венло
|19
|23
|12
|Хераклес
|19
|22
|13
|Гронинген
|19
|21
|14
|Виллем II
|19
|17
|15
|Твенте
|19
|16
|16
|НАК Бреда
|19
|16
|17
|Рода ЮК
|19
|12
|18
|Спарта Роттердам
|19
|11