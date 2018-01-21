"Аякс" - "Фейеноорд" - 2:0 (обзор)

Теги аяксфейеноорд

"Аякс" - "Фейеноорд" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Голландии между "Аяксом" и "Фейеноордом" (2:0).

Видео: "Аякс" - "Фейеноорд".

 

Не пропустите: "Аякс" добился победы над "Фейеноордом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 19 49
2 Аякс 19 44
3 АЗ 19 39
4 Зволле 19 36
5 Фейеноорд 18 32
6 Утрехт 18 29
7 Витесс 19 28
8 АДО Ден Хааг 19 27
9 Херенвен 19 24
10 Эксельсиор 19 24
11 ВВВ Венло 19 23
12 Хераклес 19 22
13 Гронинген 19 21
14 Виллем II 19 17
15 Твенте 19 16
16 НАК Бреда 19 16
17 Рода ЮК 19 12
18 Спарта Роттердам 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов