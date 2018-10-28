"Аякс" - "Фейеноорд" - 3:0 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 10-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" - "Фейеноорд" - 3:0.
Видео: "Аякс" - "Фейеноорд" - 3:0
Не пропустите: В центральном матче 10-го тура Эредивизи "Аякс" разгромил "Фейеноорд". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|19
|52
|2
|Аякс
|19
|47
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|Витесс
|19
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|19
|25
|10
|Фортунна Ситтард
|19
|23
|11
|Херенвен
|18
|21
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|АДО Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15