"Аякс" - "Фейеноорд" - 3:0 (обзор)

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"Аякс" - "Фейеноорд" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 10-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" - "Фейеноорд" - 3:0.

Видео: "Аякс" - "Фейеноорд" - 3:0

Не пропустите: В центральном матче 10-го тура Эредивизи "Аякс" разгромил "Фейеноорд". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ ПСВ 19 52
2 Аякс Аякс 19 47
3 Фейеноорд Фейеноорд 19 39
4 Витесс Витесс 19 29
5 АЗ АЗ 18 28
6 Утрехт Утрехт 19 28
7 ВВВ Венло ВВВ Венло 19 26
8 Хераклес Хераклес 19 26
9 Виллем II Виллем II 19 25
10 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 19 23
11 Херенвен Херенвен 18 21
12 Зволле Зволле 19 21
13 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 19 21
14 Эммен Эммен 19 21
15 Эксельсиор Эксельсиор 19 19
16 Гронинген Гронинген 19 18
17 НАК Бреда НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап Де Графсхап 19 15
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