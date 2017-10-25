"Аякс", "Фейеноорд" и "Виллем II" вышли в 1/8 финала Кубка Голландии
Завершились несколько матчей 1/16 финала Кубка Голландии. Стоит отметить победы "Аякса" и "Фейеноорда".
"Де Дейк" - "Аякс" - 1:4 (0:3)
Голы: Фрэнки де Йонг, 16 - 0:1, Сим де Йонг, 26 - 0:2, Сим де Йонг, 31 - 0:3, Черны, 46 - 0:4, эль-Гурари, 53 - 1:4
"Фейеноорд" - "Свифт" - 4:1 (2:0)
Голы: Ларссон, 8 - 1:0, Ларссон, 45 - 2:0, ван Вакерен, 50 - 2:1, Крамер, 66 - 3:1, Ларссон, 87 - 4:1
"Хераклес" - "Хек" - 3:1 (2:0)
Голы: Петерсон, 36 - 1:0, Монтейро, 45 - 2:0, ван Спрундел, 59 - 2:1, Петерсон, 77 - 3:1
"Венло" - "Утрехт" - 3:1 (2:0)
Голы: Ти, 2 - 1:0, Хунте, 20 - 2:0, Керк, 62 - 2:1, Руттен, 82 - 3:1
"Рода" - "Гронинген" - 3:1 (1:0)
Голы: Нденге, 44 - 1:0, Бакуна, 56 - 1:1, Нденге, 69 - 2:1, Рошевел, 90+2 - 3:1
"Виллем II" - "Херенвен" - 2:1 (0:0)
Голы: Риенстра, 49 - 1:0, Гучанеджад, 54 - 1:1, Сол, 61 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|9
|24
|2
|Зволле
|9
|18
|3
|Аякс
|8
|16
|4
|Фейеноорд
|8
|16
|5
|Витесс
|8
|15
|6
|Херенвен
|8
|14
|7
|АЗ
|8
|13
|8
|Утрехт
|8
|13
|9
|АДО Ден Хааг
|9
|13
|10
|ВВВ Венло
|9
|12
|11
|Эксельсиор
|9
|11
|12
|Твенте
|9
|9
|13
|Гронинген
|9
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|Виллем II
|9
|9
|16
|НАК Бреда
|9
|7
|17
|Спарта Роттердам
|9
|6
|18
|Рода ЮК
|9
|6