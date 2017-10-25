"Аякс", "Фейеноорд" и "Виллем II" вышли в 1/8 финала Кубка Голландии

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"Аякс", "Фейеноорд" и "Виллем II" вышли в 1/8 финала Кубка Голландии

Завершились несколько матчей 1/16 финала Кубка Голландии. Стоит отметить победы "Аякса" и "Фейеноорда".

"Де Дейк" - "Аякс" - 1:4 (0:3)
Голы: Фрэнки де Йонг, 16 - 0:1, Сим де Йонг, 26 - 0:2, Сим де Йонг, 31 - 0:3, Черны, 46 - 0:4, эль-Гурари, 53 - 1:4

"Фейеноорд" - "Свифт" - 4:1 (2:0)
Голы: Ларссон, 8 - 1:0, Ларссон, 45 - 2:0, ван Вакерен, 50 - 2:1, Крамер, 66 - 3:1, Ларссон, 87 - 4:1

"Хераклес" - "Хек" - 3:1 (2:0)
Голы: Петерсон, 36 - 1:0, Монтейро, 45 - 2:0, ван Спрундел, 59 - 2:1, Петерсон, 77 - 3:1

"Венло" - "Утрехт" - 3:1 (2:0)
Голы: Ти, 2 - 1:0, Хунте, 20 - 2:0, Керк, 62 - 2:1, Руттен, 82 - 3:1

"Рода" - "Гронинген" - 3:1 (1:0)
Голы: Нденге, 44 - 1:0, Бакуна, 56 - 1:1, Нденге, 69 - 2:1, Рошевел, 90+2 - 3:1

"Виллем II" - "Херенвен" - 2:1 (0:0)
Голы: Риенстра, 49 - 1:0, Гучанеджад, 54 - 1:1, Сол, 61 - 2:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 9 24
2 Зволле 9 18
3 Аякс 8 16
4 Фейеноорд 8 16
5 Витесс 8 15
6 Херенвен 8 14
7 АЗ 8 13
8 Утрехт 8 13
9 АДО Ден Хааг 9 13
10 ВВВ Венло 9 12
11 Эксельсиор 9 11
12 Твенте 9 9
13 Гронинген 9 9
14 Хераклес 9 9
15 Виллем II 9 9
16 НАК Бреда 9 7
17 Спарта Роттердам 9 6
18 Рода ЮК 9 6
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