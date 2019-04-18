"Аякс" готовит новый долгосрочный контракт для главного тренера

Теги аяксэрик тен хаг

"Аякс" готовит новый долгосрочный контракт для главного тренера

Руководство "Аякса" хочет продлить контракт с главным тренером команды Эриком тен Хагом, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, амстердамский клуб готовит для 49-летнего специалиста соглашение до 2024 года.

Действующий договор между сторонами истекает в 2020 году.

Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017 года. В этом сезоне команда под его руководством добралась до 1/2 финала Лиги Чемпионов, выбив из турнира "Реал" и "Ювентус".

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