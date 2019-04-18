"Аякс" готовит новый долгосрочный контракт для главного тренера
Руководство "Аякса" хочет продлить контракт с главным тренером команды Эриком тен Хагом, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, амстердамский клуб готовит для 49-летнего специалиста соглашение до 2024 года.
Действующий договор между сторонами истекает в 2020 году.
Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017 года. В этом сезоне команда под его руководством добралась до 1/2 финала Лиги Чемпионов, выбив из турнира "Реал" и "Ювентус".
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|АДО Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ Венло
|30
|34
|14
|Фортунна Ситтард
|30
|31
|15
|Эммен
|30
|29
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22