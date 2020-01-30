"Аякс" готовит очередное супер-поколение! Уже сейчас в составе есть футболисты, которые в перспективе могут повторить недавний подвиг в ЛЧ

Академия "Аякса" снова расцветает. Поколение, представленное Де Йонгом, Де Лигтом и ван де Бееком, унижало "Реал", доходило до полуфинала Лиги Чемпионов, оформило "золотой дубль" на внутренней арене. Первые двое покинули Амстердам после суперуспешного сезона, а Донни медленно собирает чемоданы в Мадрид. Однако, руководство "Аякса" не опускает руки. Качественная замена гарантирована! Лучшая футбольная школа планеты дарит все новых талантов, которые позволяют безболезненно переносить потерю бывших лидеров. Сейчас "уланы" могут похвастаться необычным достижением: первая команда возглавляет Высший дивизион Нидерландов, опережая АЗ на 3 очка, а ее дубль лидирует во втором дивизионе. Модель, созданная великим Йоханом Кройффом после его возвращения в 2011-м, работает блестяще. Два года назад молодежка амстердамцев выигрывала Первый дивизион Нидерландов по футболу с феноменальным Нуссеиром Мазрауи. "Кройфф хотел изменить философию, чтобы перезагрузить академию. Мы начали тренироваться еще больше и вложили в спортивный городок 26 млн евро. Наша цель – не ждать, когда игрокам исполнится 22, а привлекать их к основе в 17 или 18", – рассказывает исполнительный директор клуба Эдвин ван дер Сар. У Эрика тен Хага нет никаких проблем с философией "Летучего голландца". Гравенберх (17), Еккеленкамп (19), Лассина Траоре (19), Эйтинг (21) или Схюрс (20) чередуют выступления за взрослую команду и молодежку. Тейлор (17), Хансен (17) и Унювар (16) провели с основным составом зимний тренировочный сбор в катарской Дохе.

"В идеальном мире мы сохраняли бы игроков до 26 лет, а потом продавали бы их по максимально возможной стоимости. Впрочем, с появлением закона Босмана сложно удерживать таланты. Не случайно последняя большая "династия" "Аякса" достигает еще девяностых годов, когда разрешалось не более трех иностранцев в команде. Сейчас мы не можем конкурировать с пятью ведущими европейскими лигами, которые получают огромные средства от телевизионных прав и обещают молодым головокружительные контракты. Здесь игрок зарабатывает в пять-шесть раз меньше. Наша задача – развивать и воспитывать топ-исполнителей ", – отмечает 49-летний функционер, потирая руки от будущих сделок. По меньшей мере семь нынешних талантов "Аякса", которые пересекли порог команды тен Хага, целятся на звезд мирового класса. О них более подробно. Запомните эти фамилии. Возможно, в будущем они будут на слуху!

Райан Гравенберх (17 лет)

В прошлом сезоне юный хавбек побил рекорд легендарного Кларенса Зеедорфа как самый молодой дебютант в истории амстердамцев (16 лет и 4 месяца). После вылета из текущего розыгрыша Лиги Чемпионов перед ним открылись двери в основной состав. Он выходил на поле в последних официальных поединках и несколькими забитыми мячами. "Я – словно змея. Длинная, достаточно узкая и везде ползаю. Немножко похож на Погба", – описывает себя Гравенберх. Специализированный портал Transfermarkt уже сейчас оценивает его в 5 млн евро. Ну а фанаты самого популярного футсима в мире стремятся покупать его в режиме карьеры, ведь потенциал огромный!

Лассина Траоре (19 лет)

Двоюродный брат Бертрана Траоре не сумел закрепиться в "Челси", но является лучшим бомбардиром дубля "Аякса" с 13-ю результативными выстрелами. Аккурат перед Рождеством он провел свой премьерный гол за "Аякс" – против "Дэн Хаага" (6:1). Слабая форма Хунтелаара, а также отсутствие качественной альтернативы 36-летнему ветерану позволяют Траоре значительно ускорить переход на взрослый уровень. "Это серьезный вариант для нас", – объясняет перспективы молодого футболиста тен Хаг. Найдется не так много форвардов, которые тратят в среднем 65 минут, чтобы забить.

Сержиньо Дест (19 лет)

Совсем свежий продукт знаменитой на весь мир академии стремительно ворвался в первую команду. Правый латераль с двойным гражданством, который разразил голландско-американский конфликт сборных за право на игрока и выбрав родину своего отца, дебютировал в матче за Суперкубок против ПСВ (2:0). С тех пор Сержиньо провел 24 встречи (16 в старте), забил два гола и выполнил пять ассистов. "Для внешнего мира это может быть неожиданностью, но речь идет об отличном фулбеке", – постоянно хвалит его тен Хаг.

Юрген Еккеленкамп (19 лет)

Формировался как центрбек, но главный тренер "Аякса" разглядел в нем задатки полузащитника, который прекрасно выполняет задачи "box-to-box", а-ля ван де Беек. Став полноценной боевой единицей "божьих сыновей", Еккеленкамп выдал роскошный отрезок из последних матчей – 2 гола и одна результативная передача. "Я хочу вознаградить его игровым временем. Юрген будет важным игроком во второй части сезона", – убеждает наставник. Он дебютировал в Лиге Чемпионов 2018/19 четвертьфинальным противостоянием с Ювентусом... и не побоялся сбить с ног самого Криштиану Роналду.

Карел Эйтинг (21 год)

"Старейший" из свежей генерации амстердамских талантов дебютировал еще в 2017-м, когда ему было 18, под руководством Питера Боша. С тех пор интеллигентный в работе с мячом центральный полузащитник 23 раза надевал футболку Аякса. Он до сих пор не отличался голами, но может похвастаться наибольшим количеством ассистов в текущей кампании – 5.

Пер Схюрс (20 лет)

"Новый Де Лигт" напоминает своего звездного предшественника не только по антропометрии (1,91 м), но и по чисто игровыми качествами. Схюрс комфортно чувствует себя на втором этаже, удачно выбирает позицию, может оттереть корпусом любого соперника, если это не Лукаку, конечно. Наличие четырех центрбеков приличного уровня (Блинд, Велтман, Эдсон, Лисандро) пока ограничивают его выступления в основе (12 матчей, 1 гол), однако на "Йохан Кройфф Арене" не сомневаются, что он вырастет в большого защитника.

Кеннет Тэйлор (17 лет)

Тот, кто призван заменить Фрэнки Де Йонга, пока не провел еще ни одного поединка за "Аякс" и едва набрал 500 минут в составе молодежки. Впрочем, Кеннет считается одной из самых ценных жемчужин культового клуба. Чемпион Европы U-17 обладает незаурядным видением поля, хорошо читает соперника, заботится о выходе из обороны в атаку. Ван де Беек считает его будущим, а тен Хаг дозировано привлекает к собственным тренировкам. Сегодня его стоимость составляет 2 млн евро, через 3-4 года – возможно, целых 80.