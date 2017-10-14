"Аякс" громит "Спарту", "Рода" сильнее "НАК Бреды"

В рамках восьмого тура чемпионата Голландии состоялись два матча. "Аякс" на своём поле крупно победил роттердамскую "Спарту", а "Рода" дома одолела "НАК Бреду".

"Аякс" – "Спарта" - 4:0

Голы: Сануси, 39 (автогол) - 1:0, Флоранус, 64 (автогол) - 2:0, Нерес, 73 - 3:0, Юнес, 76 - 4:0.



"Рода" – "НАК Бреда" - 1:0

Гол: Оассар, 90 - 1:0.

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