"Аякс" громит "Спарту", "Рода" сильнее "НАК Бреды"

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"Аякс" громит "Спарту", "Рода" сильнее "НАК Бреды"

В рамках восьмого тура чемпионата Голландии состоялись два матча. "Аякс" на своём поле крупно победил роттердамскую "Спарту", а "Рода" дома одолела "НАК Бреду".

"Аякс" – "Спарта" - 4:0

Голы: Сануси, 39 (автогол) - 1:0, Флоранус, 64 (автогол) - 2:0, Нерес, 73 - 3:0, Юнес, 76 - 4:0.


"Рода" – "НАК Бреда" - 1:0

Гол: Оассар, 90 - 1:0.

Не пропустите: Клинсманн может возглавить сборную Голландии. | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

А где состав Аякса? Совсем уже оподлели писаки.

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Команда М О
1 ПСВ 7 18
2 Аякс 8 16
3 Фейеноорд 7 15
4 Витесс 7 14
5 Зволле 7 14
6 Херенвен 7 14
7 ВВВ Венло 7 12
8 АЗ 7 12
9 АДО Ден Хааг 7 10
10 Утрехт 7 10
11 Гронинген 7 8
12 Хераклес 7 8
13 Эксельсиор 7 7
14 НАК Бреда 8 7
15 Твенте 7 6
16 Рода ЮК 8 6
17 Спарта Роттердам 8 5
18 Виллем II 7 3
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