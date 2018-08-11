"Аякс" – "Хераклес" - 1:1 (обзор)

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"Аякс" – "Хераклес" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Голландии между "Аяксом" и "Хераклес".

Не пропустите: "Аякс" потерял очки в матче с "Хераклес", "Венло" одолел "Виллем II". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
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