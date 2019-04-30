"Аякс" хочет арендовать Эдегора до 2021 года

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"Аякс" хочет арендовать Эдегора до 2021 года

"Аякс" не теряет надежд заполучить полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, амстердамский клуб ввиду нежелания "бланкос" продавать игрока хочет договориться о его двухлетней аренде.

Руководители "сливочных" взяли время на размышления - либо они согласятся на эти условия, либо одобрят продажу норвежца с правом обратного выкупа.

В текущем сезоне 20-летний Эдегор выступает на правах аренды за "Витесс", сыграл 33 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.

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