"Аякс" хочет купить Эдегора у "Реала"

"Аякс" проявляет интерес к норвежскому полузащитнику мадридского "Реала" Мартину Эдегору, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, голландский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" готов расстаться с игроком, но хочет получить за него порядка 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летним Эдегор выступает на правах аренды за "Витесс", за который 33 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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