"Аякс" хочет получить от "Барселоны" 100 миллионов евро за де Лигта

"Барселона" продолжает переговоры о переходе защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, голландский клуб хочет получить за 19-летнего игрока порядка 100 миллионов евро. Каталонцы, в свою очередь, предлагают пока 60 миллионов. Сам де Лигт сообщил своему агенту Мино Райоле, что хочет перейти только в "Барселону".

Напомним, что "Барселона" уже оформила трансфер полузащитника "Аякса" Френки де Йонга за 75 миллионов евро. Также каталонский клуб интересуется голкипером голландцев Андре Онаной и защитником Николасом Тальяфико.

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