"Аякс" хочет получить от "Барселоны" 100 миллионов евро за де Лигта

2 Теги барселонааяксматтейс де лигттрансферы

"Аякс" хочет получить от "Барселоны" 100 миллионов евро за де Лигта

"Барселона" продолжает переговоры о переходе защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, голландский клуб хочет получить за 19-летнего игрока порядка 100 миллионов евро. Каталонцы, в свою очередь, предлагают пока 60 миллионов. Сам де Лигт сообщил своему агенту Мино Райоле, что хочет перейти только в "Барселону".

Напомним, что "Барселона" уже оформила трансфер полузащитника "Аякса" Френки де Йонга за 75 миллионов евро. Также каталонский клуб интересуется голкипером голландцев Андре Онаной и защитником Николасом Тальяфико.

Не пропустите: Мюнхенская "Бавария" нацелилась на трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

zenden 1985
zenden 1985

Палку уже перегибают амстердамцы, 75 как за Френки и все будут довольны. Особенно я, учитывая, что Де Лигта все равно не удержать в клубе.

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Утка! 100 миллионов, даже я не стою, потому что я без бабла Переса никто, и зовут меня никак!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов