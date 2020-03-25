"Аякс" хочет разорвать контракт с Хунтелааром и договориться о соглашении на новых условиях

Теги аяксклаас-ян хунтелаар

"Аякс" хочет разорвать контракт с Хунтелааром и договориться о соглашении на новых условиях

"Аякс" намерен провернуть хитрую сделку с форвардом Клаас-Яном Хунтелааром.

Как сообщает VI.nl, амстердамский клуб хочет расторгнуть контракт с футболистом, а потом договориться с ним о новом соглашении с уменьшенной зарплатой.

Отметим, что нынешний контракт 36-летнего игрока истекает грядущим летом, однако 1 апреля он может быть автоматически продлен еще на один сезон.

Хунтелаар выступал за "Аякс" с 2006 по 2008 год, и вернулся в клуб в 2017 году. В этом сезоне он забил 10 голов в 32 матчах.

Читайте также: "Челси" планирует купить защитника "Аякса" Тальяфико. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лев Лещенко находится в реанимации

Лев Лещенко находится в реанимации

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов