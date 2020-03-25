"Аякс" хочет разорвать контракт с Хунтелааром и договориться о соглашении на новых условиях

"Аякс" намерен провернуть хитрую сделку с форвардом Клаас-Яном Хунтелааром.

Как сообщает VI.nl, амстердамский клуб хочет расторгнуть контракт с футболистом, а потом договориться с ним о новом соглашении с уменьшенной зарплатой.

Отметим, что нынешний контракт 36-летнего игрока истекает грядущим летом, однако 1 апреля он может быть автоматически продлен еще на один сезон.

Хунтелаар выступал за "Аякс" с 2006 по 2008 год, и вернулся в клуб в 2017 году. В этом сезоне он забил 10 голов в 32 матчах.

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