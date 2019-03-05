"Аякс" хочет усилиться игроком "Реала"

"Аякс" хочет усилиться полузащитником мадридского "Реала" Мартином Эдегором, сообщает AS.

По сведениям издания, амстердамский клуб рассчитывает заполучить 20-летнего норвежца в летнее трансферное окно, когда истечёт срок его аренды в "Витессе".

Не исключено, что переезд хавбека в Нидерланды на постоянной основе станет частью сделки по переходу Николаса Тальяфико из "Аякса" в "Реал".

В текущем сезоне Эдегор сыграл за "Витесс" 25 матчей, забил 7 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2021 года. Стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.

Не пропустите: "Реал" огласил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Аяксом". | http://soccernews.ru