"Аякс" хочет вернуть де Лигта

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"Аякс" хочет вернуть де Лигта

"Аякс" проявляет интерес к голландскому защитнику "Ювентуса" Маттейсу де Лигту, сообщает VTBL.

По сведениям источника, амстердамский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Де Лигт может согласиться на переход, так как хочет иметь регулярную игровую практику перед чемпионатом Европы-2020.

Напомним, что 20-летний де Лигт перешел из "Аякса" в "Ювентус" летом 2019 года за 85,5 миллионов евро и стал самым дорогим защитником в истории футбола. В нынешнем сезоне он провел за туринский клуб 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Дмитрий Владимирович
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