"Аякс" и АПОЭЛ сыграл вничью, "Брюгге" обыграл ЛАСК и другие итоги матчей отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов "Аякс" в гостевом матче сыграл вничью с АПОЭЛом из Кипра.
АПОЭЛ - "Аякс" - 0:0
АПОЭЛ: Белец, Меркис, Иоанну, Жоаузинью (Видигал, 82), Гентзоглу, Матич, Михайлович, Лукас Соуза, Безяк (Яколиш, 68), Павлович (Халлениус, 68), Аль-Таамари.
"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи, Мартинес, Тадич, Зиех, ван-де Бек, Марин (Дест, 62), Нерес (Хюнтелар, 72).
ЧФР - "Славия Пр" - 0:1 (0:1)
Гол: Масопуст, 28.
ЧФР: Арлаускис, Камора, Сушич, Сестор, Буркэ, Дяк, Джокович, Бордеяну (О.Хобан, 87), Аурелиу (Пэун, 72), Цукудян (Рондон, 46), Омрани.
"Славия Пр" (Чехия): Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Станчу, Масопуст (Голеш, 84), Соучек, Траоре (Крал, 64), ван Бюрен (Шкода, 68), Олайинка.
ЛАСК - "Брюгге" - 0:1 (0:1)
Гол: Ванакен, 10 (с пенальти)
ЛАСК: Шлагер, Погатец, Траунер, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер (Рагуж, 67), Тетте (Фризер, 53), Клаусс, Гойгингер (Отубаньо, 83).
"Брюгге": Миньоле, Соболь (Рикка, 66), Митрович, Дели, Клинтон Мата, Вормер, Ритс, Ванакен, Окереке (К.Диатта, 89), Деннис, Опенда (Резаеи, 74).
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