"Аякс" и "АЗ Алкмар" побеждают в 11-м туре чемпионата Нидерландов

В рамках 11-го тура чемпионата Нидерландов состоялись ещё два матча. "Аякс" на своём поле обыграл "Виллем II", а "АЗ Алкмар" также дома добыл победу над "Де Графсхапом".

"Аякс" - "Виллем II" - 2:0

Голы: Дольберг, 11 - 1:0, де Йонг, 22 - 2:0.

"Аякс": Онана, Мазрауи, Тальяфико, де Лигт, Блинд, Тадич, де Йонг, Нерес, Шене (ван де Бек, 67), Зийех (Лабьяд, 86), Дольберг (Хунтелар, 54).

"АЗ Алкмар" - "Де Графсхап" - 1:0

Гол: Сентьес, 76 - 1:0.

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