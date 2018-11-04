"Аякс" и "АЗ Алкмар" побеждают в 11-м туре чемпионата Нидерландов

Теги аяксвиллем iiазде графсхап

"Аякс" и "АЗ Алкмар" побеждают в 11-м туре чемпионата Нидерландов

В рамках 11-го тура чемпионата Нидерландов состоялись ещё два матча. "Аякс" на своём поле обыграл "Виллем II", а "АЗ Алкмар" также дома добыл победу над "Де Графсхапом".

"Аякс" - "Виллем II" - 2:0

Голы: Дольберг, 11 - 1:0, де Йонг, 22 - 2:0.

"Аякс": Онана, Мазрауи, Тальяфико, де Лигт, Блинд, Тадич, де Йонг, Нерес, Шене (ван де Бек, 67), Зийех (Лабьяд, 86), Дольберг (Хунтелар, 54).

 

"АЗ Алкмар" - "Де Графсхап" - 1:0

Гол: Сентьес, 76 - 1:0.

Не пропустите: ПСВ одолел "Витесс" Слуцкого. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 3 ноября

Главные новости дня: 3 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
Полная таблица

топ-5 тегов