"Аякс" и "Челси" забили друг другу по четыре гола, "Валенсия" разгромила "Лилль"
"Челси" в домашнем матче сыграл вничью с "Аяксом" в матче группового турнира Лиги чемпионов.
В этой встрече было забито восемь голов. В составе лондонцев дубль оформил Жоржинью, по разу отметились Сесар Аспиликуэта и Рис Джеймс. Отметим, что два игрока "Челси" - Тэмми Абрахм и Кепа Аррисабалага - забили мячи в свои ворота.
У голландцев отметились Квинси Промес и Донни Ван де Бек.
"Челси" - "Аякс" - 4:4 (1:3)
Голы: Абрахам, 2 (в свои ворота) - 0:1, Жоржинью, 5 (с пенальти) - 1:1, Промес, 20 - 1:2, Аррисабалага, 35 (в свои ворота) - 1:3, ван де Бек, 55 - 1:4, Аспиликуэта, 63 - 2:4, Жоржинью, 71 (с пенальти) - 3:4, Джеймс, 74 - 4:4.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46), Жоржинью, Ковачич (Батшуайи, 87), Маунт (Хадсон-Одои, 60), Абрахам, Виллиан, Пулишич.
"Аякс": Онана, Мазрауи, Фелтман, Блинд, Тальяфико, Нерес (Альварес, 72), ван де Бек, Мартинес, Зиех (Схюрс, 72), Тадич, Промес.
В параллельном матче группы H "Валенсия" разгромила "Лилль".
"Валенсия" - "Лилль" - 4:1 (0:1)
Голы: Осимен, 25 - 0:1, Парехо, 66 (с пенальти) - 1:1, Сумаре, 82 (в свои ворота) - 2:1. Кондогбья, 84 - 3:1, Торрес, 90 - 4:1.
"Валенсия": Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Ли Кан Ин (Вальехо, 54), Родриго (Гамейро, 90), Черышев (Торрес, 30), Гомес.
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро (Бамба, 90), Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре (Араужу, 80), Юсуф Языджи (Ренату Санчеш, 74), Сумаре, Реми, Осимен.
У "Челси" и "Аякса" по 7 баллов в активе, однако голландцы лидируют в группе H. У "Валенсии" также 7 баллов и 3 место, "Лилль" на 4 месте.
В следующем туре команды сыграют 27 ноября.
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