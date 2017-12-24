"Аякс" и "Фейеноорд" побеждают в 18-м туре чемпионата Голландии

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"Аякс" и "Фейеноорд" побеждают в 18-м туре чемпионата Голландии

Завершились четыре матча 18-го тура чемпионата Голландии. Стоит отметить победы местных грандов "Аякса" и "Фейеноорда".

"Аякс" - "Виллем II" - 3:1 (0:0)
Голы: Сол, 53 - 0:1, Клюйверт, 63 - 1:1, Дольберг, 72 - 2:1, Нерес, 81 - 3:1

"Фейеноорд" - "Рода" - 5:1 (2:0)
Голы: Йоргенсен, 1 - 1:0, Тоорнстра, 4 - 2:0, Густафсон, 50 - 2:1, Йоргенсен, 56 - 3:1, Бергейс, 89 - 4:1, Бергейс, 90+2 - 5:1 

"Гронинген" - "Спарта" - 4:0 (0:0)
Голы: Велдвейк, 49 - 1:0, ван Веерт, 74 - 2:0, Холст, 86 (автогол) - 3:0, Доан, 90 - 4:00

"Венло" - "Хераклес" - 3:1 (1:1)
Голы: Ти, 17 - 1:0, Нийермайер, 27 (с пенальти) - 1:1, Ти, 54 - 2:1, Ти, 76 - 3:1

Положение лидеров: ПСВ - 46, Аякс - 41, АЗ - 38, Зволле - 33, Фейеноорд - 32 (17)...

Не пропустите: ПСВ сильнее "Витесса" и другие результаты 18-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
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