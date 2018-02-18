"Аякс" и "Фейеноорд" побеждают в чемпионате Голландии

Теги аяксфейеноорд

"Аякс" и "Фейеноорд" побеждают в чемпионате Голландии

Состоялись несколько матчей 24-го тура чемпионата Голландии. Стоит отметить победы "Аякса" и "Фейеноорда".

"Зволле" - "Аякс" - 0:1 (0:0)
Гол: Хунтелаар, 54 - 0:1

"Аякс": Онана, Тальяфико, де Йонг, Де Лигт, Велтман, ван де Бек, Шене (Эйтинг, 46), Зийех, Клюйверт, Нерес (де Йонг, 90+2), Хунтелаар

"Рода" - "Утрехт" - 1:4 (0:1)
Голы: ван де Стреек, 13 - 0:1, ван дер Маарел, 57 - 0:2, ван де Стреек, 63 - 0:3, Ванкамп, 83 - 1:3, Лабиад, 90 - 1:4

"Фейеноорд" - "Хераклес" - 1:0 (0:0)
Гол: ван Перси, 59 - 1:0

"Твенте" - "Спарта" - 1:1 (0:0)
Голы: Фрайди, 62 - 0:1, Вучкич, 85 - 1:1

Положение команд: ПСВ - 62, Аякс - 57, АЗ - 50, Фейеноорд - 42, Утрехт - 41...

Не пропустите: ПСВ теряет очки в матче с "Херенвеном" и другие результаты 24-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 24 62
2 Аякс 24 57
3 АЗ 24 50
4 Фейеноорд 24 42
5 Утрехт 24 41
6 Зволле 24 39
7 Витесс 24 37
8 АДО Ден Хааг 24 35
9 Херенвен 24 32
10 ВВВ Венло 24 31
11 Эксельсиор 24 29
12 Хераклес 24 27
13 Гронинген 24 24
14 Виллем II 24 20
15 НАК Бреда 24 20
16 Твенте 24 17
17 Рода ЮК 24 17
18 Спарта Роттердам 24 15
Полная таблица

топ-5 тегов