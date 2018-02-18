"Аякс" и "Фейеноорд" побеждают в чемпионате Голландии
Состоялись несколько матчей 24-го тура чемпионата Голландии. Стоит отметить победы "Аякса" и "Фейеноорда".
"Зволле" - "Аякс" - 0:1 (0:0)
Гол: Хунтелаар, 54 - 0:1
"Аякс": Онана, Тальяфико, де Йонг, Де Лигт, Велтман, ван де Бек, Шене (Эйтинг, 46), Зийех, Клюйверт, Нерес (де Йонг, 90+2), Хунтелаар
"Рода" - "Утрехт" - 1:4 (0:1)
Голы: ван де Стреек, 13 - 0:1, ван дер Маарел, 57 - 0:2, ван де Стреек, 63 - 0:3, Ванкамп, 83 - 1:3, Лабиад, 90 - 1:4
"Фейеноорд" - "Хераклес" - 1:0 (0:0)
Гол: ван Перси, 59 - 1:0
"Твенте" - "Спарта" - 1:1 (0:0)
Голы: Фрайди, 62 - 0:1, Вучкич, 85 - 1:1
Положение команд: ПСВ - 62, Аякс - 57, АЗ - 50, Фейеноорд - 42, Утрехт - 41...
Не пропустите: ПСВ теряет очки в матче с "Херенвеном" и другие результаты 24-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|24
|62
|2
|Аякс
|24
|57
|3
|АЗ
|24
|50
|4
|Фейеноорд
|24
|42
|5
|Утрехт
|24
|41
|6
|Зволле
|24
|39
|7
|Витесс
|24
|37
|8
|АДО Ден Хааг
|24
|35
|9
|Херенвен
|24
|32
|10
|ВВВ Венло
|24
|31
|11
|Эксельсиор
|24
|29
|12
|Хераклес
|24
|27
|13
|Гронинген
|24
|24
|14
|Виллем II
|24
|20
|15
|НАК Бреда
|24
|20
|16
|Твенте
|24
|17
|17
|Рода ЮК
|24
|17
|18
|Спарта Роттердам
|24
|15