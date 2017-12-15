"Аякс" и "Хераклес" побеждают в матчах чемпионата Голландии

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"Аякс" и "Хераклес" побеждают в матчах чемпионата Голландии

Завершились два матча 16-го тура чемпионата Голландии. "Аякс" дома переиграл "Эксельсиор", "Хераклес" был сильнее "Спарты".

"Аякс" - "Эксельсиор" - 3:1 (1:1)
Голы: де Йонг, 23 - 1:0, ван Дуйнен, 40 - 1:1, Дольберг, 57 (с пенальти) - 2:1, Зийех, 86 - 3:1

"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, де Йонг, Вобер (Дейкс, 31), де Йонг (Зеефуйк, 72), де Бек, Зийех, Клюйверт, Нерес (Эйтинг, 89), Дольберг

"Хераклес" - "Спарта" - 3:2 (1:0)
Голы: Вуйтенс, 6 - 1:0, Просвитц, 46 - 1:1, Ниймайер, 74 - 2:1, Просвитц, 76 - 2:2, Вермей, 90 - 3:2

Положение лидеров: ПСВ - 40, Аякс, АЗ - 35, Зволле - 30...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 16 40
2 Аякс 16 35
3 АЗ 16 35
4 Зволле 16 30
5 Утрехт 15 27
6 Фейеноорд 15 26
7 Витесс 15 23
8 АДО Ден Хааг 16 23
9 Хераклес 16 21
10 Херенвен 16 20
11 Гронинген 16 17
12 Эксельсиор 16 17
13 ВВВ Венло 16 16
14 Виллем II 16 16
15 Твенте 16 13
16 НАК Бреда 16 13
17 Спарта Роттердам 15 11
18 Рода ЮК 16 11
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