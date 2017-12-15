"Аякс" и "Хераклес" побеждают в матчах чемпионата Голландии
Завершились два матча 16-го тура чемпионата Голландии. "Аякс" дома переиграл "Эксельсиор", "Хераклес" был сильнее "Спарты".
"Аякс" - "Эксельсиор" - 3:1 (1:1)
Голы: де Йонг, 23 - 1:0, ван Дуйнен, 40 - 1:1, Дольберг, 57 (с пенальти) - 2:1, Зийех, 86 - 3:1
"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, де Йонг, Вобер (Дейкс, 31), де Йонг (Зеефуйк, 72), де Бек, Зийех, Клюйверт, Нерес (Эйтинг, 89), Дольберг
"Хераклес" - "Спарта" - 3:2 (1:0)
Голы: Вуйтенс, 6 - 1:0, Просвитц, 46 - 1:1, Ниймайер, 74 - 2:1, Просвитц, 76 - 2:2, Вермей, 90 - 3:2
Положение лидеров: ПСВ - 40, Аякс, АЗ - 35, Зволле - 30...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|16
|40
|2
|Аякс
|16
|35
|3
|АЗ
|16
|35
|4
|Зволле
|16
|30
|5
|Утрехт
|15
|27
|6
|Фейеноорд
|15
|26
|7
|Витесс
|15
|23
|8
|АДО Ден Хааг
|16
|23
|9
|Хераклес
|16
|21
|10
|Херенвен
|16
|20
|11
|Гронинген
|16
|17
|12
|Эксельсиор
|16
|17
|13
|ВВВ Венло
|16
|16
|14
|Виллем II
|16
|16
|15
|Твенте
|16
|13
|16
|НАК Бреда
|16
|13
|17
|Спарта Роттердам
|15
|11
|18
|Рода ЮК
|16
|11