"Аякс" и "Интер" одержали крупные победы в Юношеской лиге УЕФА

Завершились несколько матчей первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит выделить крупные победы "Аякса" и "Интера" над "Лиллем" и "Славией" соответственно. "Челси" разыграл эффектную ничью с "Валенсией", "Наполи" и "Ливерпуль" также не выявили победителя.

"Аякс" Нидерланды - "Лилль" Франция - 4:0 (3:0)

Голы: Регер, 4 - 1:0, Унувар, 19 - 2:0, Хансен, 36 - 3:0, Расмуссен, 90+4 - 4:0

"Интер" Италия - "Славия" Чехия - 4:0 (1:0)

Голы: Эспозито, 29 - 1:0, Эспозито, 58 (с пенальти) - 2:0, Ористанио, 78 - 3:0, Вергани, 90+1 (с пенальти) - 4:0

"Челси" Англия - "Валенсия" Испания - 3:3 (2:2)

Голы: Гонсалес, 9 - 0:1, Анжорин, 13 (с пенальти) - 1:1, Коиндреди, 23 - 1:2, Анжорин, 36 (с пенальти) - 2:2, Броха, 61 - 3:2, Кониндреди, 84 - 3:3

"Наполи" Италия - "Ливерпуль" Англия - 1:1 (1:0)

Голы: Манчино, 29 - 1:0, Стюарт, 86 - 1:1

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