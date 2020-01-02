"Аякс" и "Наполи" поборются за защитника "Тоттенхэма"

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Ян Вертонген привлёк внимание двух европейских клубов.

По информации The Telegraph, подписать 32-летнего бельгийца хотят "Наполи" и "Аякс".

"Шпоры" могут согласиться на продажу одного из своих лидеров, чтобы не потерять его бесплатно. Летом истекает контракт игрока с клубом.

В текущем сезоне Вертонген сыграл за "Тоттенхэм" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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