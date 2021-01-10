"Аякс" и ПСВ не выявили победителя. Промес забил за хозяев
В Амстердаме завершился матч двух лидеров Эредивизи. В рамках 15 тура "Аякс" принимал у себя дома ПСВ. Несмотря на то, что к 21 минуте гости вели со счетом 2:0, амстердамцы смогли уйти от поражения. Итоговый счет встречи 2:2.
Этот результат дал возможность "Аяксу" сохранить 1 строчку в таблице чемпионата Нидерландов. В их активе 35 очков. На балл меньше у идущих вторыми гостей.
"Аякс" - ПСВ 2:2 (1:2)
Голы: Захави, 2 - 0:1, Захави, 21 - 0:2, Промес, 40 - 1:2, Антони, 65 - 2:2
"Аякс": Онана, Блинд, Мазрауи (Ренсх, 80), Схюрс, Тальяфико, Антони, Классен, Промес (Кудус, 79), Гравенберх, Тадич, Лабьяд (Аллер, 46).
ПСВ: Мвого, Тезе, Боскальи, Макс, Думфрис, Ихаттарен (Гутьеррес, 81), Росарио, Сангаре, Гакпо (Томас, 68), Захави (Мадуэке, 82), Мален (Мауро Жуниор, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23