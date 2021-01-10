"Аякс" и ПСВ не выявили победителя. Промес забил за хозяев

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"Аякс" и ПСВ не выявили победителя. Промес забил за хозяевВ Амстердаме завершился матч двух лидеров Эредивизи. В рамках 15 тура "Аякс" принимал у себя дома ПСВ. Несмотря на то, что к 21 минуте гости вели со счетом 2:0, амстердамцы смогли уйти от поражения. Итоговый счет встречи 2:2.

Этот результат дал возможность "Аяксу" сохранить 1 строчку в таблице чемпионата Нидерландов. В их активе 35 очков. На балл меньше у идущих вторыми гостей.

"Аякс" - ПСВ 2:2 (1:2)

Голы: Захави, 2 - 0:1, Захави, 21 - 0:2, Промес, 40 - 1:2, Антони, 65 - 2:2

"Аякс": Онана, Блинд, Мазрауи (Ренсх, 80), Схюрс, Тальяфико, Антони, Классен, Промес (Кудус, 79), Гравенберх, Тадич, Лабьяд (Аллер, 46).

ПСВ: Мвого, Тезе, Боскальи, Макс, Думфрис, Ихаттарен (Гутьеррес, 81), Росарио, Сангаре, Гакпо (Томас, 68), Захави (Мадуэке, 82), Мален (Мауро Жуниор, 76).

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