"Аякс" и ПСВ одержали очередные победы и продолжают лидировать в Эредивизии

Теги аякспсваз

"Аякс" и ПСВ одержали очередные победы и продолжают лидировать в Эредивизии

В чемпионате Нидерландов состоялись четыре матча 9-го тура. Лидеры турнира "Аякс" и ПСВ добились очередных побед и продолжают делить первое место. Главный преследователь лидеров АЗ потерял очки в матче с "Виллем II", "Фейеноорд" неожиданно уступил "Спарте".

"АДО Ден Хааг" - "Аякс" - 0:2 (0:1)
Голы: Хунтелаар, 10 - 0:1, Нерес, 86 - 0:2

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Велтман, Дест, ван де Бек, Промес (Нерес, 80), Мартинес, Зиеш (Альварес, 89), Тадич, Хунтелаар

ПСВ - "Венло" - 4:1 (0:0)
Голы: Бергвейн, 61 - 1:0, Думфрис, 65 - 2:0, Мален, 70 - 3:0, Пачоник, 73 - 4:0, Мален, 86 - 4:1

ПСВ: Руйтер, Думфрис, Шваб, Виргевер, Садилек, Росарио, Бергвейн, Гутьеррес (Томас, 85), Доан (Митроглу, 80), Брума (Гакпо, 56), Мален

"Виллем II" - АЗ - 1:1 (1:1)
Голы: Коопмейнерс, 22 (с пенальти) - 0:1, Колхерт, 31 - 1:1

"Спарта" - "Фейеноорд" - 4:2 (3:1)
Голы: Цисс, 2 - 1:0, Хапс, 27 - 1:1, Цисс, 34 - 2:1, Харрис, 43 - 3:1, Самбу, 46 - 4:1, Бергейс, 66 - 4:2

Не пропустите: "Витесс" Слуцкого обыграл "Утрехт" и поднялся на третье место в чемпионате Нидерландов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" нанес "Спартаку" пятое поражение подряд в РПЛ

"Краснодар" нанес "Спартаку" пятое поражение подряд в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов