"Аякс" и ПСВ одержали очередные победы и продолжают лидировать в Эредивизии

В чемпионате Нидерландов состоялись четыре матча 9-го тура. Лидеры турнира "Аякс" и ПСВ добились очередных побед и продолжают делить первое место. Главный преследователь лидеров АЗ потерял очки в матче с "Виллем II", "Фейеноорд" неожиданно уступил "Спарте".

"АДО Ден Хааг" - "Аякс" - 0:2 (0:1)

Голы: Хунтелаар, 10 - 0:1, Нерес, 86 - 0:2

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Велтман, Дест, ван де Бек, Промес (Нерес, 80), Мартинес, Зиеш (Альварес, 89), Тадич, Хунтелаар

ПСВ - "Венло" - 4:1 (0:0)

Голы: Бергвейн, 61 - 1:0, Думфрис, 65 - 2:0, Мален, 70 - 3:0, Пачоник, 73 - 4:0, Мален, 86 - 4:1

ПСВ: Руйтер, Думфрис, Шваб, Виргевер, Садилек, Росарио, Бергвейн, Гутьеррес (Томас, 85), Доан (Митроглу, 80), Брума (Гакпо, 56), Мален

"Виллем II" - АЗ - 1:1 (1:1)

Голы: Коопмейнерс, 22 (с пенальти) - 0:1, Колхерт, 31 - 1:1

"Спарта" - "Фейеноорд" - 4:2 (3:1)

Голы: Цисс, 2 - 1:0, Хапс, 27 - 1:1, Цисс, 34 - 2:1, Харрис, 43 - 3:1, Самбу, 46 - 4:1, Бергейс, 66 - 4:2

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