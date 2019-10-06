"Аякс" и ПСВ одержали очередные победы и продолжают лидировать в Эредивизии
В чемпионате Нидерландов состоялись четыре матча 9-го тура. Лидеры турнира "Аякс" и ПСВ добились очередных побед и продолжают делить первое место. Главный преследователь лидеров АЗ потерял очки в матче с "Виллем II", "Фейеноорд" неожиданно уступил "Спарте".
"АДО Ден Хааг" - "Аякс" - 0:2 (0:1)
Голы: Хунтелаар, 10 - 0:1, Нерес, 86 - 0:2
"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Велтман, Дест, ван де Бек, Промес (Нерес, 80), Мартинес, Зиеш (Альварес, 89), Тадич, Хунтелаар
ПСВ - "Венло" - 4:1 (0:0)
Голы: Бергвейн, 61 - 1:0, Думфрис, 65 - 2:0, Мален, 70 - 3:0, Пачоник, 73 - 4:0, Мален, 86 - 4:1
ПСВ: Руйтер, Думфрис, Шваб, Виргевер, Садилек, Росарио, Бергвейн, Гутьеррес (Томас, 85), Доан (Митроглу, 80), Брума (Гакпо, 56), Мален
"Виллем II" - АЗ - 1:1 (1:1)
Голы: Коопмейнерс, 22 (с пенальти) - 0:1, Колхерт, 31 - 1:1
"Спарта" - "Фейеноорд" - 4:2 (3:1)
Голы: Цисс, 2 - 1:0, Хапс, 27 - 1:1, Цисс, 34 - 2:1, Харрис, 43 - 3:1, Самбу, 46 - 4:1, Бергейс, 66 - 4:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23